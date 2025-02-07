Украинцы пришли в ужас от «слитого» мирного плана Трампа и Келлога

Население Украины с ужасом восприняло новости о возможном заключении мира с Россией. Об этом пишет The Daily Mail.

Напомним — вечером 6 февраля в зарубежной прессе появились публикации «слитого» плана президента США Дональда Трампа и его спецпредставителя Кита Келлога по урегулированию конфликта на Украине. Согласно положениям документа, мирное соглашение подразумевает вывод ВСУ из Курской области, признание Киевом суверенитета России над Крымом, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областями, и размещение западных миротворцев на новых границах Украины. Первым же шагом должно стать прекращение огня с обеих сторон.

Украинцы такими условиями оказались разочарованы и подавлены. В социальных сетях они массово выражают свое недовольство.

«Ну, в общем, западные миротворцы на границе и наша капитуляция. Элементарно», «Нет ни единого шанса, что Украина согласится на эту чертову ахинею», — писали пользователи.

В Офисе президента Украины легитимность подобного плана категорически отвергают. Его глава Андрей Ермак заявил, что его на самом деле и не существует — то, что публикуется под видом «утечки», на самом деле является вбросом.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отправить на фронт певицу Верку Сердючку.