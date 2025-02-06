Прекращение боевых действий к 20 апреля: мирный план Дональда Трампа по Украине слили в Сеть

Перед победой в президентской гонке Дональд Трамп обещал своим избирателям и всему миру, что сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Американский глава пока не предложил конкретных решений. Однако в будущем, вероятно, они последуют. О части из них уже можно узнать прямо сейчас. СМИ слили в сеть мирный план лидера США, который содержит ряд пунктов.

Российский военкор Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале предложения Трампа, оказавшиеся в распоряжении журналистов Daily Mail. Так, согласно плану, боевые действия между участниками конфликта должны будут закончиться к 20 апреля нынешнего года. Освобожденные территории должны будут остаться за РФ. Украина будет необходимо вывести свои войска из Курской области.

В НАТО Киев по-прежнему вступить не сможет, но зато для него откроются двери в Евросоюз. Восстанавливать Украину планируется за счет стран ЕС. Важной частью мирного соглашения является встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее в США на инаугурации Трампа гостям предлагали вино с русским названием. В распоряжении журналистов оказался список блюд.