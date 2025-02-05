Власти Украины пригрозили Верке Сердючке мобилизацией и запретили выезд из страны. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, Владимир Зеленский запрещает 51-летнему Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка, выезжать из страны ради выступлений на корпоративах. Покинуть Украину он может только с разрешения Минкульта ради благотворительных концертов, во время которых Данилко будет сопровождать специальный человек.

Как выяснил SHOT, агент Андрея неоднократно озвучивал эти условия ивент-менеджерам разных европейских стран.

Напомним, в 2023 году тур артиста в США был отменен. Официальная причина — попадание Данилко и его команды под призывной возраст и запрет на выезд из страны. Певца на фронт никто не посылает, отправляют воевать лишь информационно — на «нужных» мероприятиях.

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