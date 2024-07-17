«Убьют»: Владимир Жириновский предвидел покушение на Дональда Трампа 8 лет назад

Политик Владимир Жириновский 8 лет назад предвидел покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Лидер ЛДПР говорил, что его «убьют, как Джона Кеннеди».

На старое выступление Жириновского обратил внимание Telegram-канал SHOT.

«Дональд Трамп что-то не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди. Случайно в каком-то штате какой-то сумасшедший взял и убил», - приводит источник фрагмент речи депутата.

Напомним, покушение на кандидата в президенты США было совершено 13 июля. На митинге в него выстрелили с крыши здания, пуля попала в ухо. Трампа укрыли собой телохранители. Стрелка ликвидировали.

На следующий день после покушения король Великобритании Карл III направил частное письмо Трампу. Содержание послания неизвестно. После инцидента в США в отношении британского монарха усилили меры безопасности.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян писала, что Трампа пытался убить «подставной полудурок по заказу глубинного государства».