«Убьют»: Владимир Жириновский предвидел покушение на Дональда Трампа 8 лет назад
© Lomohov Anatoly/East News
Политик Владимир Жириновский 8 лет назад предвидел покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Лидер ЛДПР говорил, что его «убьют, как Джона Кеннеди».
На старое выступление Жириновского обратил внимание Telegram-канал SHOT.
«Дональд Трамп что-то не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди. Случайно в каком-то штате какой-то сумасшедший взял и убил», - приводит источник фрагмент речи депутата.
Напомним, покушение на кандидата в президенты США было совершено 13 июля. На митинге в него выстрелили с крыши здания, пуля попала в ухо. Трампа укрыли собой телохранители. Стрелка ликвидировали.
На следующий день после покушения король Великобритании Карл III направил частное письмо Трампу. Содержание послания неизвестно. После инцидента в США в отношении британского монарха усилили меры безопасности.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян писала, что Трампа пытался убить «подставной полудурок по заказу глубинного государства».