НЕОЖИДАННО
Опубликовано 15 июля 2024, 15:33
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Король Великобритании направил тайное письмо Дональду Трампу на следующий день после совершенного покушения

Король Карл III передал письмо неизвестного содержания Трампу после покушения.
Король Великобритании направил тайное письмо Дональду Трампу на следующий день после совершенного покушения

© GEOFF CADDICK/AFP/East News

Кандидату в президенты США Дональду Трампу передали частное письмо, составленное королем Великобритании Карлом III. Послание направлено после пережитого политиком покушения.

О письме короля Трампу сообщает издание Mirror.

По его информации, послание было доставлено в воскресенье 14 июля – на следующий день после покушения на бывшего президента США.

Содержание переписки – тайна. Письмо передали через посольство Великобритании в Вашингтоне.

Напомним, 13 июля на Трампа совершили покушения во время предвыборного митинга. Он был ранен в ухо. В результате случившегося погибли два человека – зритель и подозреваемый в совершении покушения, которого ликвидировали.

Стало известно, что после инцидента с Трампом в США в Великобритании усилят безопасность короля. 17 июля Карл III примет участие в церемонии открытия первой сессии нового парламента. По пути безопасность короля будут обеспечивать сотни полицейских, на крышах зданий разместятся снайперы.

Источник фото:GEOFF CADDICK/AFP/East News
Источник:Mirror
Автор:Лилия Караева
Теги:
Дональд Трамп
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