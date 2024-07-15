Король Великобритании направил тайное письмо Дональду Трампу на следующий день после совершенного покушения

Кандидату в президенты США Дональду Трампу передали частное письмо, составленное королем Великобритании Карлом III. Послание направлено после пережитого политиком покушения.

О письме короля Трампу сообщает издание Mirror.

По его информации, послание было доставлено в воскресенье 14 июля – на следующий день после покушения на бывшего президента США.

Содержание переписки – тайна. Письмо передали через посольство Великобритании в Вашингтоне.

Напомним, 13 июля на Трампа совершили покушения во время предвыборного митинга. Он был ранен в ухо. В результате случившегося погибли два человека – зритель и подозреваемый в совершении покушения, которого ликвидировали.

Стало известно, что после инцидента с Трампом в США в Великобритании усилят безопасность короля. 17 июля Карл III примет участие в церемонии открытия первой сессии нового парламента. По пути безопасность короля будут обеспечивать сотни полицейских, на крышах зданий разместятся снайперы.