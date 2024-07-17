Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп пережил покушение. К нападению на миллиардера, по мнению главреда RT Маргариты Симоньян, причастно глубинное государство — так, согласно одной конспирологической теории, называют США.

Те, кто ответственен за покушение на Трампа, могли отмести от себя любые подозрения, если бы не принялись перекладывать вину на Иран. При этом делали они это крайне нелепо и неуклюже, написала журналистка в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян.

Особенно страной ей показалась ситуация с тем, как американский CNN бежал за иранским министром иностранных дел. Журналисты пытались выяснить мотивы восточных оппонентов.

«Теперь любому человеку хоть с одной извилиной очевидно: Трампа пытался убить подставной полудурок по заказу глубинного государства, исчерпавшего возможности не дать ему победить», — написала глава RT.

Ранее сообщалось, что вдова погибшего при покушении на Трампа отказалась от общения с Байденом. Стреляя по кандидату, преступник смертельно ранил бывшего начальника пожарной службы.