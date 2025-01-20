Появились подробности убийства в «Запорожце» Гоши Куценко

«Запорожец» Гоши Куценко, в котором оказалось тело молодой женщины, стоял открытым. Правоохранители не обнаружили следов взлома при осмотре автомобиля.

Убийство совершил 30-летний безработный из Казани. Он поссорился со знакомой, будучи нетрезвым. Мужчина ударил женщину тычковым ножом не менее 12 раз, а после спрятал тело подруги в припаркованном возле места происшествия авто, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Заслуженный артист России купил «Запорожец» в 2019 году в память о родном городе Запорожье и ездил на нем по Москве. Вообще Куценко поклонник ретроавтомобилей. Он специально выбрал автомобиль голубого цвета, так как, по его мнению, этот тон неагрессивный и заставляет улыбаться других водителей на дорогах. Звезда сериала «Скорая помощь» признавался, что улыбки людей очень важны для него.

По данным Telegram-канала Mash, последние два года автомобиль Куценко стоял брошенным. Со слов жильцов дома, в нем действительно были открыты двери, поэтому убийце не составило труда подкинуть туда труп женщины.

Напомним, в машине Гоши Куценко обнаружили труп женщины с ножевыми ранениями. Предварительно установлено, что ее лишил жизни безработный мужчина, судимый за изнасилование, грабеж, разбой, убийство. Он уже задержан правоохранительными органами.