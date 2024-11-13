Трамп выдвинул телеведущего на пост главы Пенгатона

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление политика.

«Для меня большая честь объявить, что я выдвинул кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны. Пит всю свою жизнь был воином, служащим в войсках и на благо страны», — высказался Трамп.

Трамп охарактеризовал Хегсета как «умного, решительного человека, который искренне верит в концепцию «Америка превыше всего». Победитель президентских выборов США также выразил уверенность в том, что с новым главой Пентагона американская армия вновь станет великой.

Известно, что Пит Хегсет является ветераном Национальной гвардии. В прошлом он служил в Афганистане, Ираке и на базе Гуантанамо на Кубе.

Ранее мы писали, что Мелания Трамп отказалась идти на встречу с Байденами в Белом доме.

Также сообщалось, что Дональд Трамп составил список людей, которым должен отомстить после победы на выборах.