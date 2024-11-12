Мелания Трамп отказалась встретиться с Байденами

Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания отказалась идти на традиционную встречу в Белом доме с действующим главой государства Джо Байденом и первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден. Об этом сообщает CNN.

По данным источников, отказ супруги Трампа может быть обусловлен конфликтом расписаний, который связан с ее недавно выпущенными мемуарами. При этом другой источник уточнил, что окончательное решение по посещению Белого дома до сих пор не принято.

Байдены пригласили Трампов в овальный кабинет на прошлой неделе. Встреча намечена на 13 ноября. CNN обратил внимание, что подобный символический жест должен показать общественности, что власть в США будет передана мирным путем.

Примечательно, что Байден отказал в аналогичной встрече Трампу в 2020 году из-за оспаривания республиканцем результатов выборов.

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