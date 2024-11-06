Дональд Трамп составил список людей, которым должен отомстить после победы на выборах

Стало известно о наличии у кандидата в президенты США Дональда Трампа «списка мести». В него вошли люди, которым в случае победы политик хочет отомстить. В списке, в частности, нашли нынешнего президента Штатов Джо Байдена с сыном Хантером.

О наличии «списка мести» сообщает Lenta.Ru со ссылкой на издание Politico.

Трамп несколько лет во время выступлений призывал преследовать своих оппонентов, а также представителей СМИ. В его «список мести» вошли члены семьи Байдена, бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, а также журналисты издания.

Предварительно, 78-летний республиканец Трамп обошел демократку Камалу Харрис и победил на выборах президента. Инаугурация состоится 20 января 2025 года. Она пройдет в здании Капитолия в Вашингтоне.

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что при победе Трампа следует ждать обрушения нефтяных котировок. Стоимость барреля может составить 50 долларов.