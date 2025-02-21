Трамп убрал из Овального кабинета стол, о который сын Маска вытер сопли

Президент США Дональд Трамп убрал из Овального кабинета Белого дома стол, о который четырехлетний сын предпринимателя Илона Маска вытер сопли. Об этом сообщает The New York Post.

Речь идет о знаменитом столе Резолют, который на протяжении более чем века был неотъемлемой частью гарнитура президентской резиденции. Трамп не первый глава государства, пожелавший избавиться от него — стол не использовали в том числе Джеральд Форд и Джордж Буш — старший, однако их преемники возвращали его на исконное место.

В пятницу Трамп анонсировал, что Резолют покинул его кабинет и был заменен на стол C&O. И тут же заверил, что не навсегда.

«C&O, который также очень известен и использовался президентом Джорджем Бушем — старшим и другими [президентами], был временно установлен в Белом доме, пока Резолют будут ремонтировать. Это очень важная работа», — написал он в социальных сетях.

Причины, по которым столу потребовался «ремонт», не уточняются. Впрочем, The New York Post косвенно на них намекает — в своем материале издание как бы мимоходом называет Трампа гермофобом, то есть человеком, который панически боится бактерий.

Напомним — именно о Резолют четырехлетний Икс, сын бизнесмена и близкого соратника Трампа Илона Маска, недавно вытер сопли. Он пришел в Овальный кабинет вместе с отцом, подергал его за уши, покривлялся в камеры и оставил свои биологические следы на интерьере.

Ранее мы писали о том, что известный фантаст Стивен Кинг назвал Дональда Трампа и Илона Маска «недоумками».