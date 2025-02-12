Сын Илона Маска вытер пальцы о стол Дональда Трампа после ковыряния в носу

Четырехлетний сын бизнесмена Илона Маска стал звездой пресс-конференции в Овальном кабинете президента США Дональда Трампа. Мальчик приковал к себе все внимание, пока его отец произносил речь. Многие отметили, что в какой-то момент ребенок настолько заскучал, что решил поковырять в носу, а после вытереть пальцы о президентский стол. Об этом сообщает Independent.

Сын Маска, которому он дал необычное имя X Æ A-12, сидел на шее у отца, пока тот общался с политиками. Экс — именно так мальчика называют дома — развлекал себя, как мог. Он теребил папу за уши, передразнивал его и рассматривал интерьеры кабинета. Затем в какой-то момент ребенок оказался рядом с Трампом. Не стесняясь президента, он начал ковырять в носу, а затем под пристальным взглядом главы страны вытер пальцы о его стол.

Отметим, что в Сети некоторые посмеялись над мальчиком, посчитав, что его выходки были даже милыми. Другие же пользователи осудили Маска за воспитание сына и подчеркнули, что Трампа Экс немного раздражала на конференции. Сам же президент заверил, что увидел у мальчика признаки высокого интеллекта.

«Это Экс, и он отличный парень с высоким IQ. Это человек с высоким IQ», - заявил Дональд Трамп.

Ранее Илон Маск впервые вышел в свет с 38-летней матерью его троих детей.