Известный писатель назвал Дональда Трампа и Илона Маска «недоумками»

Известный американский писатель Стивен Кинг, покинувший в ноябре X из-за «токсичной» атмосферы, вернулся в соцсеть, чтобы оскорбить президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска.

«Я вернулся! Соскучились?», — написал литератор.

При этом он назвал действующего американского лидера «недоумком», уточнив, что «это вдвойне относится к Илону!».

В ответ на это Маск ответил, что действительно скучал по Кингу. Второе сообщение миллиардер решил оставить без комментария.

В настоящий момент неизвестно, будет ли Стивен Кинг продолжать активно публиковаться в X. В ноябре, после того как Трамп одержал победу на выборах, писатель рассказал, что больше не будет использовать данную площадку. Ранее Кинг многие годы поддерживал демократов и критиковал кандидатуру Трампа еще до его первой победы на выборах в 2016 году.

Ранее отец Илона Маска обвинил его в смерти собственного ребенка.

Также сообщалось, что Илон Маск тайно стал отцом в 13-й раз.