Илон Маск потерял за сутки почти 30 млрд долларов

Американский бизнесмен и богатейший человек мира Илон Маск за сутки потерял 29 млрд долларов. На это обратил внимание mk.ru.

Как отмечается, кошелек предпринимателя «похудел» в результате обвала акций принадлежащей ему компании Tesla — их стоимость снизилась на 15,4%.

«Состояние американского миллиардера снизилось за сутки ровно на 29 млрд долларов, до 301 млрд», — сказано в материале издания.

С начала года акции Tesla подешевели уже в 1,8 раза. Сейчас стоимость одной акции составляет 222,15 долларов. В общем и целом, за два с небольшим месяца Маск стал беднее на 30,5%.

Ранее мы писали о том, что Маска из-за его прически сравнили с Гитлером.