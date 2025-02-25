Хакеры показали видео, на котором Дональд Трамп лижет и целует ноги Маска

Неизвестные хакеры взломали телеэкраны в здании Министерства жилищного строительства США в Вашингтоне и транслировали по ним видео, на котором американский президент Дональд Трамп нежно целует и облизывает ноги предпринимателя и политика Илона Маска. Подробности произошедшего приводит TMZ.

По данным портала, атаке подверглись сразу несколько телевизоров в офисе ведомства — короткий ролик крутился по ним без остановки, каждый раз начинаясь с начала. Перед объективом камеры находятся Маск, который сидит в кресле, вытянув оголенные нижние конечности, и Трамп — он порхает вокруг ног бизнесмена, ласкает его пятки и целует, покусывает и посасывает пальцы. Сам Маск при этом довольно улыбается и смеется.

Происходящее перекрывает большая синяя надпись, которая гласит: «Да здравствует истинный король».

Как утверждается, видео было сгенерировано нейросетью. TMZ отмечает, что его размещение на экранах может быть «предвестником дальнейшего саботажа» со стороны тех, кто недоволен тесной дружбой Маска и Трампа.

В самом министерстве, объект которого пережил кибернападение, выходку не оценили. Представитель Кейси Ловетт заявила, что все причастные к смелому перформансу могут ожидать серьезных последствий.

Ранее сообщалось, что Трамп убрал из Овального кабинета стол, о который сын Маска вытер сопли.