TikTok потратит более 5 млн рублей на вечеринку в честь Трампа в Вашингтоне

Сервис TikTok потратит 50 тысяч долларов (более 5 млн рублей) на вечеринку в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на организаторов.

TikTok станет главным спонсором торжества в честь инаугурации 45-го президента США. По информации источника, вечеринку назначили на 19 января, накануне инаугурации. В этот день вступает в силу запрет на использование сервиса. На мероприятии должен будет присутствовать глава TikTok Чу Шоу Цзы.

В минувшем году в США был принят закон, по которому китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, должна продать сервис либо запретить его работу на территории США.

Apple, Google, Oracle и другие технологические компании в США могут получить крупные штрафы, если площадка продолжит функционировать на территории страны после 19 января. Уточняется, что, согласно закону, Минюст США может взымать штрафы в размере до 5 тысяч долларов (около 500 тысяч рублей) с каждого пользователя.

Ранее Мелания Трамп обрушилась с критикой на Мишель Обаму из-за переезда в Белый дом.

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