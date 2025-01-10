Суд в США вынес приговор Дональду Трампу

Суд в США вынес решение по делу о подлоге документов бывшим президентом страны Дональдом Трампом. Вердикт правосудия — безусловное освобождение политика.

Как уточняет CNN, данный приговор означает признание подсудимого виновным, однако при этом ему не грозит ни тюремное заключение, ни штрафы. Отмечается, что именно такого исхода развития событий ждали адвокаты Трампа.

«Чрезвычайные меры правовой защиты, предоставляемые лицу, избранному на пост президента, являются фактором, который перевешивает все остальные. Они не уменьшают тяжесть преступления и не оправдывают его совершение. И одно из полномочий, которое они точно не предоставляют — это право не подчиниться решению правосудия», — заявил рассматривавший дело судья Хуан Мерчан.

Ранее мы писали о том, что Трамп появился на публике с новой укладкой и вызвал переполох в соцсетях.