Мелания Трамп обрушилась с критикой на Мишель Обаму из-за переезда в Белый дом

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания обрушилась с критикой на Мишель Обаму, жену бывшего главы государства Барака Обамы. Причина — отказ Мишель посещать церемонию инаугурации Трампа и сложности с переездом в Белый дом.

Как сообщает mk.ru, претензии у Мелании накопились давно — она напомнила Обамам, что те скрыли от Трампа «определенную информацию», когда его семья въезжала в Белый дом во время первого президентского срока республиканца. Что именно утаили Барак и Мишель, она не уточнила — но подчеркнула, что не позволит повторения этой ситуации.

«На этот раз у меня есть всё. В этот раз будет совсем другой переход», — заявила она.

Как сообщается, Обамы никогда не жаловала Трампов — когда первые покидали официальную резиденцию в Вашингтоне, а вторые переселялись в нее, Мишель и Барак крайне небрежно отнеслись к небольшому подарку Мелании. Об отношениях Мелании с женой покидающего свой пост Джо Байдена известно меньше, однако супруга Трампа уже обозначила, что на вывоз всех вещей у Байденов будет не больше пяти часов.

Ранее она и вовсе отказалась встретиться с Байденами.