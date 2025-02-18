«Теперь знаете»: Маск раскрыл, что Обама на самом деле женат на мужчине

Эррол Маск, политический деятель из ЮАР и отец американского предпринимателя Илона Маска, подлил масла в разгорающийся огонь слухов о том, что экс-президент США Барак Обама тайно разводится со своей женой Мишель. Или, как уверен Маск-старший, не совсем женой.

Оригинальный взгляд на ориентацию и брак 44-го американского лидера он озвучил во время беседы с автором подкаста Wide Awake Podcast Джошуа Рубином. По мнению Маска, Мишель Обама на самом деле является трансвеститом.*

«Вы знаете, у нас в ЮАР обамовские… предпочтения никогда не одобряли. Мы поняли, что он — квир, женатый на мужчине, переодетом в женщину (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Мы все это поняли. Но это не общеизвестный факт», — приводит его слова Radar Online.

Рубина это откровение удивило. Он переспросил — действительно ли его собеседник имеет в виду, что Мишель Обама родилась биологическим мужчиной.

«Конечно. Вы этого не знали? Теперь знаете», — невозмутимо ответил Маск.

Также он рассказал, что смерть известного в США комика Джоан Риверс была убийством — юмористка скончалась спустя две недели после того, как пошутила про пол «Мишель» Обамы. Наконец, резюмировал Эррол, за аргументом можно обратиться к находящимся в публичном доступе снимкам.

«У них есть фотографии, на которых она запечатлена в спортивном костюме с 9-дюймовым свисающим вниз… И это, так сказать, нога», — напомнил он.

Ранее Актриса Дженнифер Энистон опровергла сообщения о романе с Бараком Обамой.

*международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено