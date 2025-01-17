В Сети говорят о разводе Барака Обамы с женой из-за ее странного поведения

Мишель и Барак Обама одна из самых крепких пар в США. Они прожили в браке более 30 лет и были для многих американцев примером счастливой семьи. Но появились тревожные слухи: в СМИ считают, что супруги, возможно, развелись.

Всему виной стало странное поведение бывшей первой леди США. Супруги последний раз появлялись вместе в день выборов. Мишель Обама не появилась на прощании 9 января с экс-президентом страны Джимми Картером. В этот период она находилась в отпуске на Гавайях, где проводит все больше времени. Однако Дональд Трамп и Джордж Буш-младший пришли с женами, как это положено по этикету.

Мишель не появится и на инаугурации Трампа 20 января. Впрочем, многие связали это с ее политическими взглядами, однако Обама дружелюбно беседовал с Трампом на тех же похоронах Картера, пишет Daily Mail.

Странными показались американцам и слова жены экс-президента США в эфире ток-шоу. Бывшая первая леди сказала, что у ее мужа все хорошо, он много работает без каких-либо подробностей.

Слухи о разрыве пары появились с осени прошлого года. В СМИ даже писали, что Барак Обама закрутил роман с Дженнифер Энистон — актрисе пришлось оправдываться. Звезда «Друзей» оправдывалась, что встречалась с экс-президентом США всего один раз, она гораздо больше общается с Мишель.

Ранее Мелания Трамп обрушилась с критикой на Мишель Обаму из-за переезда в Белый дом.