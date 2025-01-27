Актриса Дженнифер Энистон впервые раскрыла правду о романе с бывшим президентом США

Актриса Дженнифер Энистон впервые высказалась о слухах о романе с бывшим президентом США Бараком Обамой. Она заявила, что никогда не состояла с ним в романтических отношениях. Об этом сообщает RadarOnline.

Уже много лет звезде «Друзей» приписывают интрижки с различными знаменитостями. В списке возможных любовников Энистон даже числился Барак Обама, который, к слову, женат. По словам инсайдеров, эти слухи очень злят актрису, так как совсем не соответствуют действительности.

Сначала Дженнифер хотела молчать и просить друзей не давать комментарии на этот счет, но потом поняла — это только подольет масла в огонь.

«Она едва знает Обаму, не говоря уже о том, чтобы встречаться с ним. Она сказала друзьям, что после всех этих лет нахождения в центре внимания, это, должно быть, самая странная сплетня, которую она когда-либо слышала о себе», - рассказал источник.

По словам инсайдеров, Энистон решила раскрыть правду, так как переживает за чувства жены Барака. Актриса осознавала, что, если будет молчать, это может расстроить Мишель Обаму.

Ранее Дженнифер Энистон пожалела Меган Маркл из-за критики в соцсетях.