Суд Франции не нашел доказательств участия Павла Дурова в преступлениях, в которых он обвинялся. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Павла Дурова обвиняли в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций, отказе от передачи ключей шифрования, незаконном обороте наркотиков, отказе предоставить информацию и документы для прослушки, разрешенной законом. По информации источника, прокуратура Франции не смогла убедить суд в участии Дурова в преступлениях.

Известно, что суд отпустил бизнесмена под залог в 5 млн евро с обязательством явки два раза в неделю.

Ранее мать детей Павла Дурова заявила, что его лишили родительских прав в Швейцарии. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что спецслужбы могли отследить перемещения Дурова через соцсети его девушки.