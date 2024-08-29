Мать детей Павла Дурова заявила, что его лишили родительских прав в Швейцарии

Называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что его лишили родительских прав в Швейцарии. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По словам Болгар, она обратилась в суд, когда Дуров поставил ей условие. Она утверждает, что бизнесмен требовал ее переезда в ОАЭ. После этого он заблокировал ей доступ к картам и прекратил оплачивать счета.

К слову, в 2023 году Ирина подала иск из-за насилия Павла над младшим сыном. Она рассказала, что с 2021 по 2022 год программист пять раз бил ребенка, из-за чего у него было сотрясение мозга и проблемы со сном.

Напомним, что самого Павла Дурова задержали во Франции 24 августа. Он прилетел в Париж на частном лайнере в сопровождении 24-летней россиянки. Его поместили под стражу. А 28 августа бизнесмена доставили в суд. Спустя несколько часов после этого стало известно, что его выпустили под залог в размере 5 миллионов евро.

Ранее Ирина Болгар рассказала о полетах детей от Павла Дурова в эконом-классе.