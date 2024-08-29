Сдала через геолокацию: девушка Павла Дурова Вавилова может оказаться агентом Моссада

Вокруг Юлии Вавиловой, девушки миллиардера Павла Дурова ходит много слухов. Предполагают, что именно из-за нее основатель Telegram попал в тюрьму. Спецслужбы могли отследить его перемещения через социальные сети возлюбленной предпринимателя.

О предполагаемой девушке Дурова ничего не слышно с момента, как ее задержали с предпринимателем в аэропорту Парижа.

В своих социальных сетях Вавилова указывала локацию, в которой она находится с Дуровым. Именно эти данные могли предупредить французские спецслужбы о передвижениях миллиардера и дождаться момента, когда он приземлится, пишет Daily Mail.

Предположительно, Вавилова может быть агентом Моссада (разведслужба Израиля — прим. «Страсти») и выполняла задание по передаче Дурова в «руки западных спецслужб», чтобы получить доступ к Telegram. Но у этой версии нет официального подтверждения.

Напомним, Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, как только он прилетел туда на своем частном самолете. Ему предъявили обвинения в серьезных преступлениях. 28 августа бизнесмена отпустили под судебный контроль с залогом в 5 млн евро.

Ранее адвокат-международник Андрей Алешкин также высказал мнение, что Юлия Вавилова могла уговорить бизнесмена полететь во Францию для передачи западным спецслужбам.