Старовойт успел жениться на 25-летней возлюбленной, рыдавшей на его похоронах

Экс-министр транспорта РФ и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, покончивший с собой 7 июля, успел заключить брак со своей 25-летней возлюбленной по имени Полина. Об этом сообщили источники «Царьграда».

Как отмечает издание, именно по этой причине ее пригласили на опознание тела экс-чиновника в день его смерти.

Известно, что со Старовойтом Полина познакомилась в 2021 году, когда он еще был официально женат. На тот момент 21-летняя Полина Копылова активно строила карьеру в качестве модели под псевдонимом Корнеева.

Когда Старовойта назначили главой Минтранса РФ, он вместе с Полиной переехал в Москву и устроил ее своей помощницей.

Однако вскоре девушка уволилась. Не исключается, что она оставила работу в связи со свадьбой, так как госслужащим запрещено работать вместе в одном ведомстве и быть друг у друга в подчинении.

Издание StarHit также обратило внимание, что на похоронах Старовойта в Санкт-Петербурге Полина появилась с дорогостоящим кольцом на безымянном пальце. При этом журналисты предположили, что украшение с внушительным бриллиантом скорее всего помолвочное.

Напомним, утром 7 июля Романа Старовойта освободили от должности министра транспорта России, а уже в обед его тело было обнаружено на одной из парковок недалеко от деревни Мякинино. По официальной версии, экс-чиновник совершил суицид.

Ранее сообщалось, что семья Старовойта пользовалась имуществом на сумму около миллиарда рублей. Ему принадлежали иномарки, дорогостоящие часы и недвижимость в Москве, Петербурге и Курске.

Экс-министр пытался избавиться от имущества перед смертью. Он продавал загородный дом за 260 млн рублей.