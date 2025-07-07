Роскошный особняк за 260 млн рублей: Роман Старовойт пытался избавиться от имущества перед смертью

Дом, в котором жила семья покончившего с собой экс-министра транспорта Романа Старовойта, был выставлен на продажу в мае 2025 года. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Роскошный особняк в классическом стиле расположен в охраняемом поселке на берегу живописной бухты в районе Мякинино. Вместе с ним покупатель получит участок площадью в 18 соток.

В трехэтажном доме есть три отдельных входа, внутри находятся бассейн и сауна. Центральное место занимает гостиная с камином и колоннами.

Особняк выставили на продажу за 260 млн. рублей.

Напомним, сегодня Старовойта освободили от должности министра транспорта. Позже стало известно, что тело чиновника нашли в его личном автомобиле на территории Одинцовского городского округа в Московской области — эту информацию официально подтвердили в СК. По предварительной версии, он покончил с собой.

Незадолго до смерти Роман последний раз общался с родственниками. Он приехал на соревнования к дочери 5 июля в поникшем состоянии, а после перестал выходить на связь.