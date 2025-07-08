Суммарная стоимость — около миллиарда рублей: каким имуществом пользовалась семья Старовойта

Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт ушел из жизни. После смерти чиновника стало известно, что его семья пользовалась дорогостоящим имуществом на сумму около миллиарда рублей, передает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, речь идет об объектах недвижимости и транспорте. Так, семье Старовойта принадлежат квартира площадью 50 квадратов на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске, квартира с точно такой же площадью на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге, еще одна квартира в Северной столице, но площадью побольше — 165 квадратов на Малоохтинском проспекте, квартира 345 квадратов на улице Климашкина в Москве и квартира 140 квадратов в элитном ЖК в Шмитовском проезде тоже в столице РФ.

Помимо этого, у родных экс-губернатора есть участок площадью 18 соток с трехэтажным домом в районе Мякинино. Особняк оценивается в 260 млн рублей. Еще на балансе у семьи Старовойта — электроавтомобиль Tesla Model X P100D.

Ранее сообщалось, что экс-министр пытался избавиться от имущества перед смертью. Он продавал загородный дом.