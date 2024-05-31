Смольный купил автомобиль Aurus Senat Long для дорогих гостей

Администрация Санкт-Петербурга купила автомобиль Aurus Senat Long для иностранных делегаций. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, стоимость эксклюзивной машины с электробензиновым двигателем мощностью 598 лошадиных сил составляет 75 млн рублей. Уточняется, что автомобиль записан на Санкт-Петербургское государственное бюджетное автотранспортное учреждение «Смольнинское».

«Фонтанка» пишет, что Aurus Senat Long возил недавнюю делегацию Хокимията Самаркандской области и первого заместителя Хокима Феруза Абилова. Корреспондент издания обнаружил лимузин на парковке Дворцовой набережной в окружении машин Смольного.

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