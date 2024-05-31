Дочь Сергея Шойгу публично обратилась к матери в ее день рождения

Дочь секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу обратилась к матери в день ее рождения. Ксения Шойгу опубликовала поздравление в социальной сети.

Президент Федерации триатлона России разместила в личном Telegram-канале пост, в котором с теплом написала о своей родительнице. Она назвала ее «самым переживающим в мире» человеком. Ксения подчеркнула, что все в их семье находятся в постоянных разъездах, но мама все равно всегда всех ждет и любит. Она призналась, что ей очень с ней повезло.

«Любим тебя невероятно и искренне, за все наши работы и отъезды просим прощения. С днем рождения, мамуль», - написала Ксения Шойгу.

Напомним, что Сергей Шойгу женился на Ирине Антипиной в 1977 году. В браке у них родилось двое детей – дочери Ксения и Юлия. К слову, у Ксении есть наследница Милана, которую она родила в отношениях со спортивным блогером Алексеем Столяровым.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Сергея Шойгу Россияна Марковская решила уйти с поста.