«Сложная борьба с этой зависимостью»: Песков рассказал о курильщиках в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о курильщиках среди сотрудников Администрации президента. Его слова приводит mk.ru.

Как признался Песков, большинство сотрудников и руководства Администрации президента не курят, однако с пониманием относятся к тем, кто еще не сумел избавиться от этой вредной привычки.

Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли где-то покурить в Кремле, Песков заявил, что «место, где покурить, всегда можно найти, хотя не так легко, потому что, конечно, курение запрещено» в здании Администрации президента РФ.

Спикер Кремля подчеркнул, что наличие пагубной привычки не относится к критериям эффективности и не учитывается при приеме на работу в АП. Он добавил, что бросил курить в 2008 году, хотя его «несколько лет тянуло» к этой привычке.

«Очень сложная борьба с этой зависимостью», – заключил он.

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