СМИ выяснили, что для Джо Байдена написали речь со словами «Я ухожу»

Для президента США Джо Байдена написали речь, в которой есть слова «Я ухожу». Об этом пишет портал The Daily Beast.

По информации источника, текст написал один из спонсоров Демократической партии после того, как политик заразился коронавирусом.

«Наша демократия в опасности… Эти выборы должны быть выиграны демократами… Чтобы добиться успеха, нам понадобится доверие американского народа… Я верил и до сих пор верю, что смогу выполнять эту работу… Я ухожу», — подобные тезисы написаны в речи для Байдена.

Вдобавок Байден, если будет читать данный текст, должен будет заявить, что большинство граждан США желают видеть на посту президента более молодого человека. Портал уточняет, что текст выступления пока не попал на стол администрации Байдена. Журналисты подчеркнули, что такая речь позволит нынешнему президенту США достойно покинуть свою должность.

Ранее мы писали, что Госдеп США готов выплатить 10 млн долларов за информацию о российском журналисте Александре Малькевиче.

Также сообщалось, что вдова погибшего при покушении на Дональда Трампа отказалась от общения с Байденом.