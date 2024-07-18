Госдеп США предложил 10 млн долларов за информацию о российском журналисте

Государственный департамент США готов выплатить 10 млн долларов тому, кто предоставит данные о российском журналисте Александре Малькевиче и о бухгалтере РИА «ФАН» Елене Хусяйновой. Соответствующая информация появилась на странице Госдепа в соцсети X.

Малькевич в США обвиняется во вмешательстве в американские выборы. Американское ведомство подготовило специальные листовки на разных языках, чтобы получить информацию об общественном деятеле из России.

Хусяйнову также обвиняют во вмешательстве в выборы.

Ранее мы писали, что политик Владимир Жириновский предвидел покушение на экс-президента США Дональда Трампа 8 лет назад.

Также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что ее много раз пытались обмануть мошенники.