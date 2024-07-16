Вдова погибшего при покушении на Дональда Трампа не захотела общаться с Байденом

Супруга бывшего начальника пожарной службы Кори Комператоре, погибшего при покушении на экс-президента США и кандидата на тот же пост на предстоящих выборах Дональда Трампа, рассказала, что не захотела общаться с действующим главой государства Джо Байденом. Об этом сообщает издание New York Post.

«Я не говорила с Байденом. Я не хотела с ним говорить. Мой муж был убежденным республиканцем, и он бы не хотел, чтобы я с ним общалась... У меня нет недоброжелательности к Джо Байдену», - высказалась Хелен Комператоре.

Женщина подчеркнула, что нынешний президент США «ничего не сделал» для ее мужа. При этом вдова погибшего пожарного отметила, что Трамп, в свою очередь, не связывался с их семьей после произошедшего.

Напомним, покушение на Дональда Трампа было совершено во время его выступления перед сторонниками в Пенсильвании 13 июля. Снайпер выстрелил в политика, расположившись в здании рядом с местом проведения митинга. В результате стрельбы Трамп был ранен в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США.

Самого стрелка удалось ликвидировать. Во время ЧП также погиб один из зрителей, еще двое получили серьезные ранения.

Ранее сообщалось, что председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в письме Трампу указал на возможный украинский след в покушении.