Симоньян поздравила Зейналову с назначением на должность посла РФ на Маврикии

Главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала новость о том, что президент РФ Владимир Путин назначил Ираду Зейналову послом России в Республике Маврикий. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Ирада Зейналова действительно едет послом на Маврикий. Она долго к этому шла, училась, готовилась», - написала Симоньян.

Журналистка также назвала Зейналову «подружкой» и пожелала ей удачи на новой должности.

Напомним, Ирада Зейналова является известной российской журналисткой и телеведущей, в 2022 году она поступила в Дипломатическую академию МИД России, где в мае текущего года получила высшее дипломатическое образование.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала об интересе американских спецслужб к ней.

Также сообщалось, что Маргарита Симоньян подаст в суд на BBC.