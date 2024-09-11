«Дорогое ФБР, подпишитесь на мой Telegram-канал»: Симоньян рассказал об интересе американских спецслужб к ней

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что Федеральное бюро расследований США пришло с обысками к ее подчиненной. Сотрудники спецслужб интересовались у девушки подробностями жизни начальницы.

Главред RT после этого обратилась к ФБР у себя в Telegram-канале Маргарита Симоньян. Журналистка отметила, что ответы на все интересующие вопросы бюро может найти у нее на странице в мессенджере.

Например, по словам сотрудницы RT, федералы интересовались, что любит есть Симоньян, а также хороший или плохой она человек.

«Дорогое ФБР, подпишитесь на мой Telegram-канал Маргарита Симоньян из дома (https://t.me/msimonyan) и узнайте все о моих любимых блюдах — с фотографиями и рецептами!» — написала в обращении Маргарита.

Ранее Симоньян заявила, что подаст в суд на BBC из-за фейков о ней. По словам журналистки, британская пропаганда работает во всей красе.