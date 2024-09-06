Маргарита Симоньян подаст в суд на BBC

Главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян намерена подать в суд на BBC. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Журналистка рассказала, что британские СМИ приписывают ей фейковые высказывания, в частности призывы к насилию против врагов РФ.

«Британская пропаганда во всей красе и оригинальности. Ничего подобного я, разумеется, никогда не говорила», – поделилась главред RT.

Симоньян подчеркнула, что собирается подать в суд на корпорацию BBC, у которой есть бюро в российской столице, за распространение ложной информации.

«…Пусть немножко пыли поглотают», – добавила она.

Ранее Маргарита Симоньян высказалась о лишении программиста Павла Дурова родительских прав в Швейцарии.

Также мы писали, что журналистка Ксения Собчак обратилась к Маргарите Симоньян и попросила прощения «за плохое».