Самолет с королевой Бельгии экстренно сел из-за трещины в лобовом стекле

Самолет авиакомпании KLM с королевой Бельгии Матильдой экстренно сел в Коста-Рике. Об этом пишет портал Aviation A2Z.

Отмечается, что ЧП произошло 9 февраля во время организованной поездки королевы с миссией ЮНИСЕФ из Амстердама в Сан-Хосе. После приземления королевский корреспондент Вим Дехандшуттер, который находился на том же авиасудне, заметил трещину в лобовом стекле воздушного судна. По словам журналиста, пассажиров не уведомили об этом во время полета или по прибытии.

Представители перевозчика сделали официальное заявление, которое подтверждает инцидент, и уточнили, что безопасность пассажиров и экипажа оставалась непревзойденной на протяжении всего полета. По информации источника, Boeing 787-9 по-прежнему находится в Коста-Рике в ожидании необходимого ремонта.

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