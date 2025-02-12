Короля Карла III и его менеджеров обвинили в буллинге персонала

Британского короля Карла III обвинили в токсичности и издевательстве над сотрудниками Букингемского дворца. Об этом сообщает Radar Online.

В распоряжении портала оказалось множество жалоб на монаршую особу от персонала королевской резиденции. Люди, работавшие там ранее, отчаянно призывают соискателей отказаться от мысли о том, что служба в Букингемском дворце может быть приятным и почетным занятием.

«Избегайте любой ценой. Издевательства и ужасное поведение допускаются и игнорируются», — утверждает один из экс-сотрудников.

В основном британцы, которым не посчастливилось работать в резиденции, жалуются на агрессивность и надменность руководства, а также на предвзятость начальства.

Ранее мы писали о том, что рождественская вечеринка в Букингемском дворце закончилась дебошем и потасовкой. По данным британской прессы, за неподобающее поведение была арестована одна из горничных.