Дональд Трамп провел встречу с четырехлетним сыном Илона Маска

Американский предприниматель и политик Илон Маск привел в Овальный кабинет Белого дома своего четырехлетнего сына Экса. Кадры встречи малыша с президентом США Дональдом Трампом публикует TMZ.

Как отмечает портал, «политическая драма», которую обычно обсуждают в этом месте, Экса не волновала — он с удовольствием сидел на плечах отца и обозревал происходящее, в то время как Трамп получал даже некоторое удовольствие от «волнения маленького гостя».

Мальчик не ограничился занятием господствующей высоты в помещении — после, спустившись с шеи Маска, он попытался спрятаться за легендарным столом «Резолют», постоянным символом Овального кабинета.

Журналисты также обратили внимание на то, что мальчик, резвясь в президентском офисе перед камерами, вольно или невольно копирует известные жесты своего отца.

«У Илона куча забот с Эксом который, похоже, бегает вокруг Трампа и намекает ему, что однажды он займет его место», — иронизирует TMZ.

Ранее мы писали о том, что малыш Экс выбежал на трибуну за отцом на трампистском митинге.