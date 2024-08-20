Музыкант Александр Кузьмин заподозрил жену в измене с собственным сыном

Музыкант Александр Кузьмин – брат певца Владимира Кузьмина – заподозрил жену Наталью в измене. Он полагает, что женщина нарушила верность с его сыном Василием.

Подробности узнал PROZVEZD.

По информации источника, у Василия есть невеста – начинающая певица Вероника Борисова. Она первой заметила неладное.

«Мы однажды с Васей поспорили, и он мне начал хвастаться, что у него любовь с женой отца», - поделилась она.

По словам Борисовой, Василий «постоянно пропадает» у Натальи, а недавно помогал ремонтировать крышу.

По поводу возможной неверности Натальи Кузьмин сказал: «Я не раз подозревал жену в измене».

По словам Александра, супруга сама признавалась в близких отношениях с Василием, правда, потом говорила, будто пошутила и хотела таким образом отомстить за его заигрывания с женщинами.

Сейчас Александр Кузьмин живет у друга в Подмосковье. Недавно его выписали из больницы.

Ранее Наталья заявляла, что муж находится «на грани», а она «превратилась в сиделку».