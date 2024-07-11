Участник СВО подарил 28-летнему сыну свой орган

В Бурятии мужчина, который недавно вернулся с СВО, подарил почку 28-летнему сыну. Молодому человеку провели трансплантацию органа, сейчас он дома.

Подробности приводятся на официальной странице республиканской больницы им. Н.А. Семашко в социальной сети «ВКонтакте».

Пациентом медучреждения стал 28-летний мужчина, который 7 лет находился на диализе. В 19 лет он столкнулся с болезнью почек, а в 2017 году органы отключились.

О мужчине известно, что он занимается пчеловодством, имеет столярную мастерскую.

«20 мая 2024 года его жизнь разделилась на до и после. Часть себя молодому человеку подарил отец, который недавно вернулся с СВО», - говорится в сообщении больницы.

Пациент признался, что испытывал волнение, а когда очнулся в реанимации и услышал голос отца, успокоился. Сейчас он дома и занимается любимым делом без ограничений.

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