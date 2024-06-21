Российский дипломат отказался пройти алкотест после ДТП в Южной Корее

Российский дипломат попал в ДТП, столкнувшись с такси в Сеуле, и отказался проходить алкотест. Об этом сообщает местное агентство Yonhap.

На месте аварии сотрудники полиции посчитали, что от дипломата исходил запах алкоголя, и предложили ему пройти алкотест. Однако тот отказал им в прохождении медосвидетельствования, аргументировав это дипломатическим иммунитетом.

Через некоторое время после ДТП на место прибыл другой сотрудник посольства России и забрал своего коллегу. Полиция южнокорейской столицы сообщила о намерении привлечь участника ДТП к ответственности, несмотря на статус дипломата.

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