Киллер Леша Солдат развелся с женой, с которой познакомился по переписке. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Мировой судья вынес решение о разводе Алексея Шерстобитова, более известного как Леша Солдат и его супруги Марины Шерстобитовой. Никто из них на заседание не явился.

Причиной развода стало то, что Шерстобитов, отбывающий наказание за участие в Ореховской ОПГ, перестал видеться с женой. Девушка не навещала его еще с 2020 года. При этом она получала отчисления за книгу, написанную киллером в заключении.

Уточняется, что Марина также брала деньги с журналистов за интервью со своим мужем, однако прибылью с ним не делилась.

Марина Шерстобитова родилась в 1985 году, в 2005 году она вышла замуж за актера Сергея Дружко, в браке у них родился сын. Спустя некоторое время после развода, Марину лишили родительских прав.

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