Ким Чен Ын назвал Владимира Путина самым дорогим другом корейского народа

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал президента Российской Федерации Владимира Путина самым дорогим другом корейского народа. Встреча политиков состоялась 19 июня. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, Ким Чен Ын сделал заявление, в котором затронул подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. Согласно нему, в случае нападения страны должны будут помогать друг другу.

«Заключение нового самого мощного договора между Россией и КНДР было бы немыслимо в отрыве от выдающейся дальновидности и решительности Путина — самого дорогого друга корейского народа», - сообщил лидер КНДР.

Напомним, что встреча глав государств прошла на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. К приеду Владимира Путина ее украсили. Российскую делегацию встречали парадом и фейерверками. Telegram-канал SHOT сообщал, что люди скандировали: «Приветствуем Путина! Русско-корейская дружба, дружба и сплочённость!»

Ранее Владимир Путин ответил на замечание жителя Якутска, что президент на него похож.