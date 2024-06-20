Раскрыто меню Владимира Путина во время визита во Вьетнам

Президенту России Владимиру Путину во время его визита во Вьетнам предложили суп с морскими ушками и спринг-роллами с омаром. Об этом пишет РИА Новости.

На приеме в старейшем отеле Ханоя «Метрополь» находились лидеры двух стран и члены делегаций РФ и Вьетнама. К столу в качестве закуски подавали салат с красным редисом и креветками из залива Халонг, спринг-роллы с омаром «по-рячангски», блинчики с тунцом из провинции Фуйен и икрой форели из горного курорта Сапа.

Помимо этого, повара «Метрополя» приготовили для политиков косатковую рыбу, запеченную в листьях лотоса, ребрышки ягненка на гриле и овощи в сливовом соусе. Гостям также предлагали вьетнамский традиционный суп фо с говядиной.

В качестве десерта было предложено мороженое из кокоса и личи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что станет с собаками, подаренными Владимиру Путину Ким Чен Ыном.

Также сообщалось, что Владимира Путина во время визита в КНДР угощали треской в виде белого цветка.