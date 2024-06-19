Треска в виде белого цветка и чай: чем угощали Путина во время визита в КНДР

Стало известно, чем угощали президента России Владимира Путина во время визита в КНДР. Как следует из меню, на государственном приеме подавали заливную утиную печенку с трюфелями, салаты двух видов - из лангуста и овощей с сыром, а также ассорти из соленой рыбы – лосося, палтуса, гребешка.

Меню оказалось в распоряжении РИА Новости.

Из него следует, что среди блюд были также треска тушеная в виде белого цветка, жареная баранина, отварные морепродукты, тхань из курицы с инсамом и лечебной тыквой, куксу с говяжьей вырезкой.

Из напитков – два вида чая: инсамовый и из аронии. На десерт приготовили мороженое из голубики и шоколадное печенье с кремом.

Напомним, Путин прибыл в Северную Корею 18 июня. Для лидеров России и КНДР организовали специальный концерт, на котором северокорейская певица исполнила хит SHAMAN. Звучало попурри из песен Олега Газманова, Григория Лепса и других российских музыкантов.