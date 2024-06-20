Дмитрий Песков раскрыл, что станет с собаками, подаренными Владимиру Путину Ким Чен Ыном

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о судьбе собак, подаренных Владимиру Путину Ким Чен Ыном. По его словам, их новое местожительство уже определено. Они будут находиться в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На встрече Владимира Владимировича с лидером КНДР ему сделали сюрприз. Ким Чен Ын подарил ему пару собак национальной северокорейской породы пхунсан. Такие псы выводятся специально от северокорейских волков и практически не встречаются за пределами страны.

Путин подарок принял и уже решил, что жить они будут в Москве. Правда, по словам Пескова, с кличками для новых питомцев президент пока не определился.

Напомним, что Владимир Путин тоже сделал подарок Ким Чен Ыну. Лидер КНДР стал владельцем уже второго лимузина Aurus.

Ранее стало известно, что ел Владимир Путин во время визита в КНДР. В страну президент прибыл 18 июня.