Раскрыт секрет идеального тела 49-летнего Дэвида Бекхэма

Секрет идеального тела экс-футболиста Дэвида Бекхэма, как выяснилось, кроется не только в регулярных походах в тренажерный зал. В новом интервью он рассказал, что поддерживать себя в форме ему помогают и другие виды физической активности.

По словам Бекхэма, ему нравится играть в падел три раза в неделю, а также ежедневно устраивать совместные тренировки с женой Викторией.

При этом легенда британского футбола, по всей видимости, вообще не думает о своем возрасте — хотя в этом году ему исполняется 50.

«Пока я в форме и здоров, и моя семья здорова, это все, что меня волнует. Я действительно счастлив. У меня есть бизнес и замечательная семья. Мои дети все усердно работают, и у всех у них есть увлечения, и это важно для меня», — цитирует спортсмена The Daily Mail.

Еще одним залогом прекрасной фигуры Дэвида являются «фитнес-перекусы» — то есть выполнение небольших упражнений в течение дня, которые по сути относятся к обычным рутинным активностями. Примерами могут служить поездки на велосипеде, прогулки с собаками, стрижка газона, прогулки или работа в саду.

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