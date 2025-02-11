Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте: сможет продавать кожаные простыни

Один из самых известных футболистов Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», сделала это компания DB Ventures, совладельцем которой является бывший спортсмен.

По данным источника, Бекхэм зарегистрировал товарный знак по классу международной классификации товаров и услуг. Компания мужчины сможет «производить и продавать ткани, чехлы для мебели, противомоскитные сетки, скатерти, шторы и тюли, дорожные пледы, спальные мешки, кухонные полотенца, одеяла для домашних животных, конверты для новорожденных, одеяла для йоги и кожаные простыни».

Заявку подали еще в июне 2024 года. Сам Дэвид пока никак не высказывался на эту тему.

Напомним, что компания DB Ventures появилась в 2014 году. Экс-футболист создал ее, а через восемь лет продал 55% фирмы компании Authentic Brands Group, которой принадлежит Reebok, Juicy Couture и не только.

Ранее мы писали о том, что Яна Рудковская восхитилась новой фотосессией 49-летнего Дэвида Бекхэма. Он принял участие в съемке для бренда нижнего белья.