Проткнула фото могильными иглами: ведьма с Украины прокляла Илона Маска
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Украинская ведьма прокляла миллиардера Илона Маска за «неработающий в Курской области Starlink». Об этом сообщает Telegram-канал «Военндело».
Колдунья взяла фотографию Илона Маска и вставила в нее могильные иглы. После снимок предпринимателя она закопала на кладбище. Свои действия ведьма засняла на видео.
Женщина отметила, что сбой в работе спутниковой связи привел к гибели солдат ВСУ.
«После ритуала человек попадет в тюрьму, умрет или умрет в тюрьме», — сказала женщина на украинском языке.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о получении электрического пикапа Tesla Cybertruck, подаренного Илоном Маском. Глава Чечни заявил о намерении использовать новую машину в зоне СВО, а также пригласил американского предпринимателя посетить Грозный. Автомобиль отличается маневренностью, быстро набирает высокую скорость и преодолевает препятствия. Позже миллиардер заявил, что не дарил Tesla Cybertruck Кадырову.
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